Mamme e donne single a rischio povertà assoluta Escluse dal mercato del lavoro tra le più vulnerabili
I dati del Rapporto Istat 2025 sulle condizioni economiche delle famiglie in Emilia-Romagna restituiscono un quadro che, pur meno critico rispetto ad altre regioni, merita attenzione. Sono 139.000 le famiglie che vivono in povertà relativa, pari al 6,8% del totale regionale e, tra queste, il 20%. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Via San Giovanni Bosco si adatta alle mamme e ai papà e alle donne in gravidanza. Da inizio settimana è entrata in vigore la viabilità riveduta e corretta a fronte della particolare tipologia di utenza e in rapporto agli intasamenti di traffico che vengono a crearsi - facebook.com Vai su Facebook
Donne single e madri più a rischio di povertà assoluta: l'allarme della vicesindaca di Rimini - Chiara Bellini commenta i dati del Rapporto Istat 2025: "Quadro critico anche se meno rispetto ad altre Regioni" ... Riporta altarimini.it