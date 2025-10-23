Mamma vengo a stare da te | la telefonata prima della morte di Tania Bellinetti

Bolognatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamma, posso venire da te?”.?Sono le ultime parole che Tania Bellinetti, 47 anni, mamma di due figli, pronuncia al telefono prima di precipitare dal balcone del suo appartamento popolare in via Tolstoj, alla Barca.?Era l’8 aprile scorso, un venerdì sera qualunque diventato tragedia.Pochi minuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

«Ciao mamma, io esco». Poi Alex svanisce nel nulla: l'ultima telefonata e il terribile presentimento - Dopo il saluto di lunedì sera, l’anziana madre di Alessandro Ettore Sorrentino non ha avuto più notizie del figlio. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Mamma Vengo Stare Telefonata