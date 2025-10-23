Mamma vengo a stare da te | la telefonata prima della morte di Tania Bellinetti

“Mamma, posso venire da te?”.?Sono le ultime parole che Tania Bellinetti, 47 anni, mamma di due figli, pronuncia al telefono prima di precipitare dal balcone del suo appartamento popolare in via Tolstoj, alla Barca.?Era l’8 aprile scorso, un venerdì sera qualunque diventato tragedia.Pochi minuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

