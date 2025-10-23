Mamma è morta quando volevo farle il regalo più grande È sempre con me lo sento quando è felice | il racconto di Myriam Sylla
“Mamma è morta quando volevo farle il regalo più grande che meritava”. In campo è tra le ultime a mollare, la leader carismatica del suo club e della nazionale ( con cui ha vinto le Olimpiadi e il mondiale a settembre ), ma quando Myriam Sylla parla dei suoi genitori non trattiene mai l’emozione. E quando ne ha l’occasione, ne parla sempre. Lo ha fatto anche nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il conduttore del famoso podcast ha ricordato durante la diretta con Myriam Sylla di aver perso da poco la mamma. A quel punto la pallavolista italiana – campionessa del mondo in estate con le azzurre di Julio Velasco – ha parlato dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
