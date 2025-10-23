Maltempo | venti forti e pioggia abbondante nel Nord-Ovest poi da venerdì il tempo migliora

Il ciclone che sta attraversando l’Italia porterà forti venti e piogge abbondanti nelle zone a Nord-Ovest del Paese e causerà fenomeni meteorologici intensi. Liguria e Toscana sono i nteressate da ieri da nubifragi e sono anche oggi in allerta arancione. Come fa sapere la Società Meteorologica “tra il pomeriggio e la sera di giovedì è atteso un generale rinforzo dei venti di foehn nelle vallate alpine, con massima intensità in serata, quando raffiche tempestose potranno interessare soprattutto i fondovalle tra Saluzzese, Pinerolese, Val Susa, Lanzo, Canavese e Valle d’Aosta orientale, con picchi anche oltre i 100 kmh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltempo: venti forti e pioggia abbondante nel Nord-Ovest, poi da venerdì il tempo migliora

