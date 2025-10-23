Maltempo sull’Italia | ciclone da 990 hPa porta piogge e venti di burrasca poi torna il sole

Un ciclone profondo, con una pressione di 990 hPa, sta attraversando l’Italia portando piogge diffuse e venti di burrasca su gran parte del Paese. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, la forza dei venti è direttamente collegata alla bassa pressione: più il valore scende, più i venti si intensificano. È la differenza barica con le aree circostanti a generare la condizione eolica estrema di queste ore, con l’aria che viene “risucchiata” verso il centro del ciclone. Le raffiche più forti sono attese di Ponente o di Libeccio su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio, ma anche lungo i settori adriatici e sul Nord Italia, dove si prevede un ulteriore rinforzo dei venti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Maltempo sull’Italia: ciclone da 990 hPa porta piogge e venti di burrasca, poi torna il sole

Scopri altri approfondimenti

Prosegue l'ondata di maltempo sulla regione: allerta arancione per il 23 ottobre nel Nord-Ovest. Gialla sul resto della Toscana - facebook.com Vai su Facebook

Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - X Vai su X

Maltempo e allerta meteo, il ciclone d'autunno colpisce tutta l'Italia - Il ciclone di inizio Autunno colpisce tutta l’Italia con maltempo e piogge torrenziali che ieri si sono abbattute in particolar modo al Nord con alluvioni ... adnkronos.com scrive

Maltempo da nord a sud: a Monza salvate mamma e figlia intrappolate in casa. Nubifragio su Ischia, evacuata una scuola - Da nord a sud il ciclone d'autunno sta colpendo un po' dappertutto con temporali e piogge torrenziali. Scrive adnkronos.com

Meteo, l'Autunno inizia con un ciclone e forte maltempo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it