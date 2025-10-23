Maltempo sul nord-ovest | codice arancione per rischio idrogeologico il 23 ottobre

Arezzo, 23 ottobre 2025 – : Precipitazioni in diminuzione, ma arrivano vento e mareggiate Permane il maltempo sul nord-ovest della Toscana. Dopo la perturbazione in transito oggi, mercoledì 22 ottobre, per la giornata di domani, giovedì 23, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 10 alle 20 sulla Toscana nord-occidentale: la Lunigiana, la Versilia, la valle del Serchio, la Garfagnana e il Valdarno inferiore le zone interessate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

