Maltempo scatta l’allerta arancione | se vivi in queste regione fai attenzione!

Cityrumors.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile ha emesso un comunicato che allerta numerose regioni italiane. Ecco quelle in cui è scattata un’attenzione particolare Come da tradizione, tra la fine di ottobre e i primi di novembre le temperature scendono e il nostro Paese è al centro di una serie di perturbazioni che possono causare diversi problemi. E’ scattata l’allerta meteo, che coinvolgerà diverse regioni e che porterà a disagi a numerose zone. La speranza degli esperti è di evitare tutte le problematiche che hanno attanagliato il nostro Paese negli scorsi anni, quando alluvioni, raffiche di vento improvvise e piogge intense, misero in ginocchio il nostro Paese. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

maltempo scatta l8217allerta arancione se vivi in queste regione fai attenzione

© Cityrumors.it - Maltempo, scatta l’allerta arancione: se vivi in queste regione, fai attenzione!

Altre letture consigliate

maltempo scatta l8217allerta arancioneMaltempo, oggi scatta l'allerta arancione: in arrivo temporali e venti di burrasca - Emesso dalla Protezione Civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse Un intenso flusso sud- Secondo msn.com

maltempo scatta l8217allerta arancioneAllerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Danni si sono già verificati in provincia di Massa Carrara e in Versilia, con fiumi ingrossati e allagame ... Lo riporta lanazione.it

Maltempo in Toscana oggi, la diretta. Allerta arancione e disagi. Il sindaco di Portoferraio: “Più danni che a febbraio” - La forte ondata di maltempo, cominciata ieri 9 settembre, è destinata a proseguire anche per gran parte ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Scatta L8217allerta Arancione