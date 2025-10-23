Maltempo Italia Nubifragio improvviso allagamenti e venti a 120 km h | danni ovunque
Un’ondata di maltempo sta flagellando l’Italia portando con sé pioggia battente, vento e temporali di forte intensità. Nelle ultime ore la situazione è peggiorata in diverse aree della regione, dove i Vigili del fuoco sono stati chiamati a numerosi interventi per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. L e immagini che arrivano dai centri urbani e dalle vallate interne mostrano strade allagate, rami spezzati e auto danneggiate: segni tangibili di una perturbazione che non accenna a placarsi. Arpal ha confermato l’allerta arancione su gran parte del territorio, invitando i cittadini alla massima prudenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - X Vai su X
Tg2. . Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in arrivo sull’Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi nelle prossime ore - Ecco dove pioverà intensamente nelle prossime ore e tutti i dettagli sul meteo. Riporta meteo.it
Meteo – Nuova fase di maltempo in arrivo giovedì in Italia con rischio di nubifragi specie su alcune regioni - Nuova fase di intenso maltempo attesa per domani in Italia con piogge e temporali ed anche possibili locali nubifragi specie su alcune regioni ... Come scrive centrometeoitaliano.it
Meteo – Piogge, temporali e nubifragi in arrivo in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove - La Protezione Civile emana l'allerta a causa del forte maltempo, con nubifragi e neve sulle Alpi: ecco dove ... Secondo centrometeoitaliano.it