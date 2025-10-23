Maltempo in Toscana | vento forte sulla costa raffiche a 130 chilometri orari in Val di Cecina 35 interventi dei vigili del fuoco a Firenze

Il vento forte sta interessando la Toscana in queste ore. Dal pomeriggio di oggi, 23 ottobre 2025, raffiche a 130 kmh sono state registrate Castelnuovo Val di Cecina, 120 kmh all'isola della Gorgona, 90 kmh sulla costa centrale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: vento forte sulla costa, raffiche a 130 chilometri orari in Val di Cecina. 35 interventi dei vigili del fuoco a Firenze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maltempo in Toscana, nuova allerta arancione per forte vento e mareggiate: sono 20 i comuni coinvolti - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Maltempo Su parte della Liguria e della Toscana è allerta arancione, con scuole chiuse in diversi comuni; (gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Val D'Aosta, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Umbria e Alto Adige). - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Segnala meteo.it

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Si legge su tg24.sky.it

Forte perturbazione a Bologna: vigili del fuoco in azione - e sta generando una linea di instabilità che si estende dalla Toscana verso nord, fino a Emilia- Come scrive bolognatoday.it