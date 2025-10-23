Maltempo in Toscana | vento forte e mareggiate allerta arancione estesa a venerdì 24 Le zone più colpite

Firenzepost.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vento continua a soffiare sulla costa centrale della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maltempo in toscana vento forte e mareggiate allerta arancione estesa a venerd236 24 le zone pi249 colpite

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta arancione estesa a venerdì 24. Le zone più colpite

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maltempo toscana vento forteMeteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Scrive tg24.sky.it

maltempo toscana vento forteMaltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Riporta meteo.it

maltempo toscana vento forteIl nuovo ciclone oggi sferza anche le valli cuneesi con piogge, vento forte e neve in quota - Dal mattino le prime instabilità con precipitazioni intense e raffiche di burrasca. Si legge su targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Toscana Vento Forte