Maltempo in Toscana | vento forte e mareggiate allerta arancione estesa a venerdì 24 Le zone più colpite

Il vento continua a soffiare sulla costa centrale della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta arancione estesa a venerdì 24. Le zone più colpite

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio1 Rai. . #Maltempo Su parte della Liguria e della Toscana è allerta arancione, con scuole chiuse in diversi comuni; (gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Val D'Aosta, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Umbria e Alto Adige). - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana #maltempo #22ottobre - X Vai su X

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Scrive tg24.sky.it

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Riporta meteo.it

Il nuovo ciclone oggi sferza anche le valli cuneesi con piogge, vento forte e neve in quota - Dal mattino le prime instabilità con precipitazioni intense e raffiche di burrasca. Si legge su targatocn.it