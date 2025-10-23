maltempo in italia annunciata allerta meteo per temporali e vento forte ecco dove

Il cielo si è fatto di un grigio plumbeo, un presagio che non lasciava spazio a interpretazioni. Da ore, il vento sferza con una violenza inaudita, piegando alberi e sollevando oggetti come fossero foglie secche. Le raffiche, che hanno superato i cento chilometri orari, sono state accompagnate da un crescendo di pioggia incessante, talmente fitta da rendere quasi impossibile la visuale. Il mare, un tempo placido e invitante, si è trasformato in una furia di onde spumeggianti che si infrangono con fragore sulla costa, alimentando il timore di mareggiate distruttive. Questa ondata di maltempo, intensa e pervasiva, ha già lasciato il segno e ora, con una marcia inesorabile, si prepara a spostarsi e colpire nuove aree, mettendo in allerta le autorità e la popolazione in attesa di fenomeni meteorologici ancora più estremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

