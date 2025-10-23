Maltempo in Italia annunciata allerta meteo per temporali e vento forte Ecco dove
Il cielo si è fatto di un grigio plumbeo, un presagio che non lasciava spazio a interpretazioni. Da ore, il vento sferza con una violenza inaudita, piegando alberi e sollevando oggetti come fossero foglie secche. Le raffiche, che hanno superato i cento chilometri orari, sono state accompagnate da un crescendo di pioggia incessante, talmente fitta da rendere quasi impossibile la visuale. Il mare, un tempo placido e invitante, si è trasformato in una furia di onde spumeggianti che si infrangono con fragore sulla costa, alimentando il timore di mareggiate distruttive. Questa ondata di maltempo, intensa e pervasiva, ha già lasciato il segno e ora, con una marcia inesorabile, si prepara a spostarsi e colpire nuove aree, mettendo in allerta le autorità e la popolazione in attesa di fenomeni meteorologici ancora più estremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - X Vai su X
Tg2. . Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 24 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su Campania e Calabria per rischio temporali ... Come scrive fanpage.it
Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nella giornata di giovedì 23 ottobre molte regioni. leggo.it scrive
Allerta meteo in Italia: nuova ondata di maltempo, scuole chiuse e aree più a rischio - Allerta meteo e maltempo in arrivo: scuole chiuse in Toscana e Liguria tra temporali, piogge intense e vento forte. Si legge su notizie.it