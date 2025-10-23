Maltempo ciclone travolge l’Italia | raffiche violente e piogge record Le zone più a rischio

Il maltempo si abbatte con forza sull'Italia nelle prossime ore, portando con sé un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì 23 ottobre 2025 è previsto l'arrivo di un sistema ciclonico proveniente dal Nord Atlantico, che coinvolgerà la maggior parte delle regioni italiane con precipitazioni abbondanti, venti intensi e nevicate sulle zone montane. Il fronte freddo si sta già avvicinando al bacino del Mediterraneo, dove si prevede una rapida intensificazione dei fenomeni anche estremi, in particolare nelle aree già colpite dalle recenti perturbazioni. Un ciclone attraversa la Penisola: previsioni e rischi imminenti.

