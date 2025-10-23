Maltempo ciclone travolge l’Italia | raffiche violente e piogge record chiudono le scuole Le zone più a rischio

Un’ondata di maltempo colpirà l’Italia nelle prossime ore, con pioggia, vento forte e persino neve in alta quota. Giovedì  23 ottobre 2025  si preannuncia una giornata critica sul fronte meteo, con un vero e proprio  mini ciclone  che investirà gran parte della Penisola. Dopo la perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito le regioni tirreniche, una nuova massa d’aria fredda proveniente dal Nord Atlantico si sta spostando verso il Mediterraneo, portando con sé  temporali violenti, raffiche di burrasca e rischio idrogeologico elevato. Pioggia intensa e vento forte sul Centro-Nord. Le previsioni indicano che  i fenomeni più intensi  si concentreranno tra  Alta Toscana e Liguria di Levante, dove nelle prossime 24 ore sono attesi fino a  250 millimetri di pioggia, che si andranno a sommare ai 200 già caduti negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

