Maltempo ciclone travolge l’Italia | raffiche violente e piogge record chiudono le scuole Le zone più a rischio
Un’ondata di maltempo colpirà l’Italia nelle prossime ore, con pioggia, vento forte e persino neve in alta quota. Giovedì 23 ottobre 2025 si preannuncia una giornata critica sul fronte meteo, con un vero e proprio mini ciclone che investirà gran parte della Penisola. Dopo la perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito le regioni tirreniche, una nuova massa d’aria fredda proveniente dal Nord Atlantico si sta spostando verso il Mediterraneo, portando con sé temporali violenti, raffiche di burrasca e rischio idrogeologico elevato. Pioggia intensa e vento forte sul Centro-Nord. Le previsioni indicano che i fenomeni più intensi si concentreranno tra Alta Toscana e Liguria di Levante, dove nelle prossime 24 ore sono attesi fino a 250 millimetri di pioggia, che si andranno a sommare ai 200 già caduti negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Maltempo, giovedì da incubo: ciclone in arrivo, scuole chiuse e allerta meteo. Ecco in quali regioni - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla in 5 regioni: in arrivo ciclone atlantico, temporali e grandine - X Vai su X
Maltempo nell'Agrigentino, dispersa donna travolta dall'acqua: ricerche in un canale - Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Scrive adnkronos.com
Maltempo, mini “tsunami” in Romagna: il mare invade le strade, donna salvata dai vigili del fuoco. Bora a 107 km all'ora, danni e alberi caduti - Forte vento e mareggiate in Romagna, come previsto dall'allerta arancione di protezione civile, che ha provocato una sorta di mini effetto ... Lo riporta leggo.it