Maltempo ciclone investe l?Italia | venti a 90 all' ora e piogge record scuole chiuse e allerta meteo in diverse regioni Ecco dove

Meteo, maltempo e pioggia colpiscono in queste ore l'Italia: un mini ciclone che coinvolge diverse regioni. Si attende un giovedì 23 ottobre 2025 nero per le avverse condizioni meteo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maltempo, ciclone investe l?Italia: venti a 90 all'ora e piogge record, scuole chiuse e allerta meteo in diverse regioni. Ecco dove

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo, giovedì da incubo: ciclone in arrivo, scuole chiuse e allerta meteo. Ecco in quali regioni - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla in 5 regioni: in arrivo ciclone atlantico, temporali e grandine - X Vai su X

Maltempo in Italia, codice arancione in Toscana e allerta gialla in Campania - Maltempo in Italia, un ciclone dal Nord Europa porta piogge intense, venti forti e temporali autorigeneranti su Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. Come scrive notizie.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Giovedì da incubo con allerta meteo e scuole chiuse, ecco dove - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nelle prossime ore molte regioni. Segnala leggo.it

Tre cicloni sull’Italia: nubifragi e grandine - Un’ondata di maltempo intenso sta investendo l’Italia, alimentata da un vortice ciclonico in arrivo dalla Spagna che richiama correnti fredde dalla Russia. Riporta ilfattovesuviano.it