Maltempo attesa la tempesta Benjamin
Arriva la tempesta Benjamin. Così è stata ribattezzata la perturbazione che, dopo aver colpito Belgio e Francia, scende ora sull’Italia. Previsti venti forti e violenti temporali. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
