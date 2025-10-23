Arriva la tempesta Benjamin. Così è stata ribattezzata la perturbazione che, dopo aver colpito Belgio e Francia, scende ora sull’Italia. Previsti venti forti e violenti temporali. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Maltempo, attesa la tempesta Benjamin