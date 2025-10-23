Maltempo allerta meteo in vigore | atteso nuovo peggioramento

Sarà ancora una giornata di allerta meteo quella di oggi, giovedì 23 ottobre, in Toscana. In vigore infatti un avviso di criticità meteorologica emesso dalla Protezione civile regionale, che riguarda pioggia e temporali, ma anche vento e mareggiate.Nel dettaglio: - Allerta arancione per rischio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Temporali e temperature a picco, allerta arancione per maltempo in Umbria https://ift.tt/GY6g7xW https://ift.tt/Ng8payH - X Vai su X

Maltempo, giovedì da incubo: ciclone in arrivo, scuole chiuse e allerta meteo. Ecco in quali regioni - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo oggi per forti temporali e venti di burrasca in almeno 4 regioni: le previsioni - Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. Lo riporta ilmessaggero.it

Maltempo, ciclone investe l’Italia: venti a 90 all'ora e piogge record, scuole chiuse e allerta meteo in diverse regioni. Ecco dove - Meteo, maltempo e pioggia colpiscono in queste ore l'Italia: un mini ciclone che coinvolge diverse regioni. leggo.it scrive

Allerta meteo in Italia: nuova ondata di maltempo, scuole chiuse e aree più a rischio - Allerta meteo e maltempo in arrivo: scuole chiuse in Toscana e Liguria tra temporali, piogge intense e vento forte. Riporta notizie.it