Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 24 ottobre | le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su Campania e Calabria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Allerta arancione per mareggiate e vento sulla Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Radio1 Rai. . #Maltempo Su parte della Liguria e della Toscana è allerta arancione, con scuole chiuse in diversi comuni; (gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Val D'Aosta, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Umbria e Alto Adige). - facebook.com Vai su Facebook

Temporali e temperature a picco, allerta arancione per maltempo in Umbria https://ift.tt/GY6g7xW https://ift.tt/Ng8payH - X Vai su X

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Come scrive meteo.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 23 ottobre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche giovedì 23 ottobre 2025 con un duplice bollettino arancione e gialla. Si legge su meteo.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nella giornata di giovedì 23 ottobre molte regioni. Da leggo.it