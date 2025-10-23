Maltempo alberi cadono sulle auto Allagamenti nella provincia di Perugia

Una violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Perugia ha richiesto un intenso impegno dei vigili del fuoco, con circa 20 interventi in corso e oltre 40 richieste di soccorso in attesa di essere evase.Il comand, rende noto, ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Maltempo #Brasile, tempesta si abbatte su Brasilia: alberi caduti e voli cancellati - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo, completati i lavori di rimozione alberi e recupero idraulico nel Ferrarese - X Vai su X

Temporali a Perugia: cadono alberi sulle auto, salvate due persone - Un violento temporale ha colpito la provincia di Perugia nelle ultime ore, causando numerosi disagi e richiedendo un intenso impegno dei vigili del fuoco: a Ponte San Giovanni due automobilisti sono s ... Come scrive umbria24.it

Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuoco - Pioggia e vento per un’intensa perturbazione che attraversa l’Umbria ... Riporta msn.com

Maltempo in provincia di Perugia: vigili del fuoco al lavoro tra allagamenti e alberi caduti - Un violento maltempo ha colpito la provincia di Perugia, costringendo i vigili del fuoco a un intenso lavoro sul territorio. Si legge su corrieredellumbria.it