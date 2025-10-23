Maltempo a Perugia | a Ponte San Giovanni due automobilisti salvati da alberi caduti
Un violento maltempo ha investito la provincia di Perugia, causando disagi diffusi e richiedendo un intenso impegno da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento, sono circa 20 gli interventi in corso, mentre oltre 40 richieste di soccorso restano in attesa di essere evase. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio tutto il personale disponibile per far fronte all’emergenza. Gli interventi principali riguardano allagamenti e la rimozione di rami e alberi caduti sulla viabilità, che hanno creato difficoltà alla circolazione stradale. Le zone più colpite risultano quelle di Perugia, in particolare il quartiere di Ponte San Giovanni, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dopo che degli alberi erano precipitati sulle loro auto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
#Maltempo al Sud, #ottobrata al Nord: Italia divisa in due #calabria #Ciclone #iLMeteoit #previsioni #Sicilia #temporali - facebook.com Vai su Facebook
Hekuran, per l'omicidio di Perugia indagato un 21enne di Ponte San Giovanni - La sterzata dell’inchiesta sulla morte di Hekuran Curami arriva dopo tre giorni dall’omicidio nel parcheggio di Matematica: l’iscrizione nel registro degli indagati ... Scrive ilmessaggero.it
Sicilia, danni al ponte San Giuliano a Randazzo causa maltempo. Anas: "Struttura sicura" - Un violento temporale e poi il cedimento improvviso delle barriere, documentato da un video girato da alcuni automobilisti di passaggio. Come scrive tg24.sky.it
Maltempo a Randazzo: il parapetto del ponte crolla mentre transitano le auto. Il video del cedimento - Sabato scorso, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona, il parapetto del ponte San Giuliano, lungo la statale 116 Randazzo- Segnala rainews.it