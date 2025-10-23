Malore improvviso Elisa muore a 39 anni

Si è sentita male all'improvviso. Mentre stava tornando a casa con il fidanzato, si è accasciata al suolo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso, Elisa muore a 39 anni

News recenti che potrebbero piacerti

’ Dramma a Rotello: un operaio di 50 anni muore in cantiere dopo un malore improvviso. Inutili i soccorsi. - facebook.com Vai su Facebook

#Cronaca Malore improvviso muore a 54 anni Angelo Di Maria assessore a San Mauro nel Cilento - X Vai su X

Teresa Bovolenta, l'ostessa di Ca' Zuliani muore a 86 anni: «Una vita dedicata all'accoglienza». Nel '86 la trattoria protagonista nel film di Mazzacurati - Aveva 86 anni essendo nata a Porto Tolle il 23 ottobre 1938 e per cinquant'anni ha gestito ... Da ilgazzettino.it

Giancarlo Perazza va in ospedale per un dolore al petto, viene dimesso e muore il giorno dopo a casa. Aveva 62 anni - Si è addormentato senza più risvegliarsi: è morto Giancarlo Perazza, barista 62enne dipendente del bar Gallery, in centro a Mogliano. Lo riporta ilgazzettino.it

Vaga per strada a torso nudo spaventando i passanti: all’arrivo della polizia muore per un malore improvviso - In pieno centro a Lecce, un uomo di 35 anni si è presentato in strada a torso nudo e in stato d’agitazione, spaventando passanti e commercianti. Scrive blitzquotidiano.it