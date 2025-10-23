Malattie rare Uniamo | gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti
(Adnkronos) – Dare voce ai pazienti e riconoscere chi lavora ogni giorno per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara e delle loro famiglie. E' lo spirito del Rare Diseases Award, il premio ideato e promosso da Uniamo – Federazione italiana malattie rare, giunto quest'anno alla quinta edizione e ospitato come di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Le malattie rare: i bisogni, le opportunità e il lavoro di rete - Evento ECM in presenza e Webinar - martedì 18 Novembre 2025 OSIMO * 18 NOVEMBRE 2025 Sala Conferenze - Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S. Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) Evento - facebook.com Vai su Facebook
Malattie rare, il progetto di un nuovo Irccs a Torino “per attrarre pazienti da altre regioni” https://lastampa.it/torino/2025/10/16/news/nuovo_irccs_malattie_rare_nefrologia-15354366/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Malattie rare, Uniamo: gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti - La presidente Scopinaro, 'esempi concreti di innovazione e inclusione' ... Da adnkronos.com
Rare Diseases Award 2025: i progetti che migliorano la vita delle persone con malattie rare - A Firenze premiate le migliori iniziative su sensibilizzazione, inclusione e servizi per la comunità dei pazienti rari. Riporta repubblica.it
Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo - Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in ... Lo riporta notizie.tiscali.it