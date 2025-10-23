Malattie rare Uniamo | gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dare voce ai pazienti e riconoscere chi lavora ogni giorno per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara e delle loro famiglie. E' lo spirito del Rare Diseases Award, il premio ideato e promosso da Uniamo – Federazione italiana malattie rare, giunto quest'anno alla quinta edizione e ospitato come di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

malattie rare uniamo awardMalattie rare, Uniamo: gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti - La presidente Scopinaro, 'esempi concreti di innovazione e inclusione' ... Da adnkronos.com

malattie rare uniamo awardRare Diseases Award 2025: i progetti che migliorano la vita delle persone con malattie rare - A Firenze premiate le migliori iniziative su sensibilizzazione, inclusione e servizi per la comunità dei pazienti rari. Riporta repubblica.it

Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo - Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Uniamo Award