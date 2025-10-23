Malattia di Alzheimer Per te con Edoardo Leo e gli altri film che riescono a raccontarla con empatia

Negli ultimi anni viene declinata sul grande schermo secondo una nuova prospettiva, più intima e familiare. Anche altri film come Familiar Touch e Rental Family ne sono la prova.

Si stima che ogni anno in Italia ci siano 65 mila nuovi casi di Alzheimer. Una malattia terribile, che coinvolte intere famiglie, che cancella i ricordi ma non l’amore. Oggi 23 ottobre a Siamo Noi, storie di affetti, amore, famiglia. Appuntamento in diretta alle 15.15 s - facebook.com Vai su Facebook

La progressione della malattia di Alzheimer potrebbe essere dovuta a un danno a carico di specifici nuclei del mesencefalo, che porta a perdita combinata di dopamina e serotonina e di conseguenza all’attivazione di processi infiammatori. - X Vai su X

'Per te', applausi e lacrime alla Festa del cinema per il film con Edoardo Leo sull'Alzheimer - Oltre sei minuti di applausi e pubblico in lacrime all’anteprima di 'Per te' alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Secondo adnkronos.com

Edoardo Leo al Moretto: «Una delle scene più intense della mia carriera» - Con il regista Alessandro Aronadio ha presentato il nuovo film «Per te», ispirato alla vera storia di Mattia Piccoli e del padre con Alzheimer precoce ... Da giornaledibrescia.it

Festa del cinema, «Per te», l'Alzheimer e l'amore. Edoardo Leo: «Raccontiamo la malattia con tenerezza» - L'attore romano protagonista e coproduttore del film ispirato alla vicenda di Mattia Piccoli che a 11 anni iniziò a prendersi cura del padre ... Secondo roma.corriere.it