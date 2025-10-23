Malati di diabete liberi dall’insulina? Il primo trapianto e la discussione tra scienziati sull’uso di cellule ‘camuffate’

Da decenni la ricerca sul diabete di tipo 1 insegue uno degli obiettivi più ambiziosi: liberare i pazienti dalla dipendenza quotidiana dall’insulina. Un traguardo che oggi sembra meno lontano grazie al caso di un uomo di 42 anni, il primo al mondo ad aver ricevuto un trapianto di cellule pancreatiche geneticamente modificate per resistere agli attacchi del sistema immunitario. La novità è che, a differenza dei trapianti tradizionali, questo intervento non richiede farmaci immunosoppressori. Un passo che assume rilievo in un contesto in cui, secondo l’ International Diabetes Federation, oltre 537 milioni di adulti nel mondo convivono con il diabete, una cifra destinata a crescere nei prossimi decenni. 🔗 Leggi su Open.online

