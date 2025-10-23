L'inchiesta de Il Tempo sui legami tra politica e fondamentalismo islamico sta generando sempre più attenzione. Anche il vicepremier Matteo Salvini chiede l'espulsione di Mohammad Hannoun, il giordano di oltre sessant'anni sanzionato dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America, secondo cui le sue associazioni servirebbero, in realtà, per finanziare, con milioni e milioni, l'ala militare di Hamas. Dopo le ultime pesantissime frasi che abbiamo sentito dalla piazza di Milano, in cui Hannoun parlava di «uccidere i collaborazionisti», ecco che il volto della Lega apostrofa le esternazioni dell'uomo ritenuto vicino ad Hamas come «gravi indegne e vergognose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mala TEMPOra Hannoun. Ira Salvini: "Va cacciato dal nostro Paese"