Make Your Impact proclamate le tre cooperative vincitrici della terza edizione

Eortè Società Cooperativa Sociale, Percorsi Cooperativa Sociale e Caleidos Cooperativa Sociale Onlus sono i vincitori della terza edizione del bando Make Your Impact, il concorso realizzato da Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS e i partner. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

La nuova Car Fragrance di Teatro Fragranze Uniche trasforma ogni viaggio in un’esperienza sensoriale unica. Make your Journay unique. Segui il diario di viaggio che accompagna ogni tappa del percorso olfattivo tra eleganza, design e paesaggi toscani. Th - facebook.com Vai su Facebook

Make Your Impact, proclamati i vincitori della terza edizione - Promotori e premiati Eortè Società Cooperativa Sociale, Percorsi Cooperativa Sociale e Caleidos Cooperativa Sociale Onlus sono i vincitori della terza edizione del bando Make Your Impact, il concorso ... Da sassuolo2000.it

’Make Your Impact’ per sostenere progetti che creano benessere - Torna ’Make Your Impact’, il concorso giunto alla sua terza edizione, ideato per supportare e potenziare la capacità degli enti... Lo riporta ilrestodelcarlino.it