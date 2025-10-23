Make Your Impact proclamate le tre cooperative vincitrici della terza edizione

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eortè Società Cooperativa Sociale, Percorsi Cooperativa Sociale e Caleidos Cooperativa Sociale Onlus sono i vincitori della terza edizione del bando Make Your Impact, il concorso realizzato da Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS e i partner. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

