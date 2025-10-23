Make chocolate not war | tre giorni di festa ad Altrocioccolato Il programma

Città di Castello si prepara per la tre giorni, “gustosissima e giusta” di Altrocioccolato. Tutto pronto per la manifestazione che verrà inaugurata venerdì 24 ottobre alle 17.00, con il tradizionale taglio del nastro in piazza Matteotti. Grande protagonista il cacao equo e solidale, con ben 70. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

