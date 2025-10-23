Make chocolate not war | tre giorni di festa ad Altrocioccolato Il programma

Perugiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città di Castello si prepara per la tre giorni, “gustosissima e giusta” di Altrocioccolato. Tutto pronto per la manifestazione che verrà inaugurata venerdì 24 ottobre alle 17.00, con il tradizionale taglio del nastro in piazza Matteotti. Grande protagonista il cacao equo e solidale, con ben 70. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

make chocolate not war'Make chocolate not war' il tema di Altrocioccolato - "Make chocolate not war" è il tema con il quale venerdì 24 ottobre prende il via a Città di Castello la ventesima edizione di Altrocioccolato, la manifestazione promossa dall'associazione Umbria equos ... Lo riporta ansa.it

make chocolate not warTorna “Altrocioccolato“. Quando il cacao ha anche il sapore della solidarietà - Diritti, cooperazione e pace alla base dell’edizione 2025 della rassegna "Si può produrre e consumare rispettando i lavoratori e l’ambiente". msn.com scrive

