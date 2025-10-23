Maire ricavi nei 9 mesi a 5,2 mld +26,7% utile netto €204,8 mln 41,8% EBITDA €358,1 milioni +33,2%; confermata la guidance 2025

Alessandro Bernini (CEO di MAIRE): “Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo registrato una crescita a doppia cifra e un significativo miglioramento della redditività. Portafoglio ordini di quasi 14 miliardi di euro al 30 settembre" Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. ha pubblicato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maire, ricavi nei 9 mesi a 5,2 mld (+26,7%), utile netto €204,8 mln (41,8%), EBITDA €358,1 milioni (+33,2%); confermata la guidance 2025

