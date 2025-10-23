Maignan Juve Di Gregorio al Bernabeu spazza via le voci su un avvicendamento tra i pali! Come cambia il futuro del numero 16 e le voci su Mike…Rivelazione

Maignan Juve, la prestazione di Di Gregorio al Bernabeu allontana le voci su un avvicendamento tra i pali! Come cambia il suo futuro. Una notte da eroe, una risposta da campione. La prestazione monumentale di Michele Di Gregorio al Santiago Bernabéu non è stata solo decisiva per tenere a galla la Juventus, ma è anche un messaggio forte e chiaro a chi, nelle ultime settimane, aveva messo in discussione la sua titolarità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero ha risposto sul campo alle voci di mercato che lo vedevano già insidiato dal fantasma di Mike Maignan. La super prestazione del Bernabéu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan Juve, Di Gregorio al Bernabeu spazza via le voci su un avvicendamento tra i pali! Come cambia il futuro del numero 16, e le voci su Mike…Rivelazione

