Magliana nel palazzo di otto piani l' ascensore resta rotto da due settimane
Ci sono trenta famiglie che abitano in piazza Certaldo, alla Magliana, che da quasi due settimane devono fare a meno dell’ascensore.Un fitto passivo del comuneIl palazzo in questione, realizzato negli anni Sessanta, è di otto piani. “Nella nostra scala, la numero E, stiamo aspettando che venga. 🔗 Leggi su Romatoday.it
