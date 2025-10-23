Mafia scommesse e gare truccate choc nella Nba

AGI - La  NBA, la  lega di basket più famosa al mondo, è stata travolta da uno  scandalo scommesse  che mette insieme  mafia e canestri, un clima da Sopranos e star con contratti da cento milioni. È il caso legato alle  scommesse illegali  più grave dai tempi di Tim Donaghy, nel 2007. La differenza è che quello era un ex arbitro, qui ci sono di mezzo  giocatori e allenatori in attività. L' FBI  ha annunciato di aver incriminato trentuno persone. Tra queste ci sono il coach dei  Portland Trail Blazers Chauncey Billups, 49 anni, ex stella di Detroit, la guardia dei  Miami Heat Terry Rozier, 31, e Damon Jones, 49, ex giocatore di Miami e Cleveland: tutti e tre sono stati arrestati, ha spiegato oggi il direttore dell'FBI Kash Patel. 🔗 Leggi su Agi.it

