Mafia scommesse e gare truccate choc nella Nba
AGI - La NBA, la lega di basket più famosa al mondo, è stata travolta da uno scandalo scommesse che mette insieme mafia e canestri, un clima da Sopranos e star con contratti da cento milioni. È il caso legato alle scommesse illegali più grave dai tempi di Tim Donaghy, nel 2007. La differenza è che quello era un ex arbitro, qui ci sono di mezzo giocatori e allenatori in attività. L' FBI ha annunciato di aver incriminato trentuno persone. Tra queste ci sono il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, 49 anni, ex stella di Detroit, la guardia dei Miami Heat Terry Rozier, 31, e Damon Jones, 49, ex giocatore di Miami e Cleveland: tutti e tre sono stati arrestati, ha spiegato oggi il direttore dell'FBI Kash Patel. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
"Al Quotidiano di Sicilia interviene Gianluca Felicetti, presidente della Lega Antivivisezione (Lav): “Oggi ci sono armi spuntate”. "Corse clandestine, ora una legge per fermare il crimine” https://qds.it/scommesse-clandestine-e-maltrattamenti-in-sicilia-la-mafia-g - X Vai su X
TELE ONE. . . : Scommesse illegali. Maxi operazione della Polizia in 10 province italiane. Anche Palermo nel mirino dei controlli ad alto impatto. 35 sale scommesse e oltre trecento persone cont - facebook.com Vai su Facebook
Usa, oltre 30 arresti per scommesse illegali su gare Nba: sistema gestito dalla mafia - Le autorità Usa hanno arrestato oltre 30 persone nel quadro delle indagini relative a due atti di incriminazione per frode relativi al gioco d'azzardo illegale e a uno schema di scommesse truccate sul ... Segnala msn.com
Nba: scommesse illegali e mafia, arrestati coach e giocatori - Un'inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose scuote la Nba: l'allenatore di Portland, Chauncey Billups, e il play dei Miami Heat, ... Da iltempo.it
Terremoto in Nba, arrestati Rozier e Billups con altri 32. Scandalo scommesse, coinvolta anche la Mafia - Il giocatore dei Miami Heat fermato mentre era in hotel con la squadra. Secondo msn.com