AGI - La NBA, la lega di basket più famosa al mondo, è stata travolta da uno scandalo scommesse che mette insieme mafia e canestri, un clima da Sopranos e star con contratti da cento milioni. È il caso legato alle scommesse illegali più grave dai tempi di Tim Donaghy, nel 2007. La differenza è che quello era un ex arbitro, qui ci sono di mezzo giocatori e allenatori in attività. L' FBI ha annunciato di aver incriminato trentuno persone. Tra queste ci sono il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, 49 anni, ex stella di Detroit, la guardia dei Miami Heat Terry Rozier, 31, e Damon Jones, 49, ex giocatore di Miami e Cleveland: tutti e tre sono stati arrestati, ha spiegato oggi il direttore dell'FBI Kash Patel. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mafia, scommesse e gare truccate, choc nella Nba