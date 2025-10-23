Mafia in Emilia | condanne all’ergastolo per gli omicidi di ‘ndrangheta del 1992

Nicolino Grande Aracri detto Mano di gomma, Antonio Ciampà detto Coniglio, Angelo Greco detto Linuzzo, e Antonio Lerose detto Il bel René. Sono responsabili – assieme ad altri già definitivamente condannati – della morte di Giuseppe Ruggiero e Nicola Vasapollo, uccisi in Emilia durante la battaglia tra famiglie di ‘ndrangheta per il controllo del territorio che insanguinò il 1992. Lo ha stabilito la Corte d’Appello del Tribunale di Bologna, guidata dal giudice Anna Mori, con la sentenza del 22 ottobre 2025 che inasprisce le pene al termine di un complesso iter giudiziario iniziato nel 2019 presso il Tribunale di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mafia in Emilia: condanne all’ergastolo per gli omicidi di ‘ndrangheta del 1992

