Madre e figlia uccise Nuovo colpo di scena Due allarmi ignorati

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho il timore che possa concretizzare le minacce: dammi due mesi e vi farò pagare il conto a entrambe, ci ha detto. Chiedo che venga allontanato da casa: lo reputo una persona molto pericolosa e temo per la mia incolumità e quella di mia madre". Era il 29 novembre del 2021 quando la giovane Renata Trandafir, 22 anni, si presentava in caserma, a Castelfranco Emilia, nel Modenese, per denunciare il patrigno. Aveva paura dell’uomo e temeva per la propria incolumità e per quella di sua madre, Gabriela. Quella denuncia, però, nonostante la normativa in tema di codice rosso, fu protocollata dalla procura di Modena il 4 gennaio del 2022: oltre un mese dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

madre e figlia uccise nuovo colpo di scena due allarmi ignorati

© Ilrestodelcarlino.it - Madre e figlia uccise. Nuovo colpo di scena. Due allarmi ignorati

News recenti che potrebbero piacerti

madre figlia uccise nuovoOrrore: madre aiuta il figlio a uccidere la fidanzata 17enne e a occultare il corpo - Madre e figlio sono accusati dell’omicidio della 17enne London Thomas, strangolata e nascosta in un contenitore di plastica. Lo riporta newsmondo.it

madre figlia uccise nuovoIl femminicidio di Gabriela Trandafir e della figlia, la denuncia sottovalutata: «Diceva che ce l'avrebbe fatta pagare» - Il racconto di Renata, uccisa con la madre dal patrigno Salvatore Montefusco, quando si presentò all'Arma nel novembre 2021. corrieredibologna.corriere.it scrive

madre figlia uccise nuovoRenata Trandafir e la madre Gabriela uccise a fucilate, il Codice rosso arrivò un mese dopo: carabiniere a giudizio - Era il 29 novembre del 2021, la data in cui Renata Trandafir, 22 anni, si presentà dai carabinieri di Castelfrando Emilia per denunciare le violenze del patrigno, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Madre Figlia Uccise Nuovo