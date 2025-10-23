Madre e figlia uccise Nuovo colpo di scena Due allarmi ignorati
"Ho il timore che possa concretizzare le minacce: dammi due mesi e vi farò pagare il conto a entrambe, ci ha detto. Chiedo che venga allontanato da casa: lo reputo una persona molto pericolosa e temo per la mia incolumità e quella di mia madre". Era il 29 novembre del 2021 quando la giovane Renata Trandafir, 22 anni, si presentava in caserma, a Castelfranco Emilia, nel Modenese, per denunciare il patrigno. Aveva paura dell’uomo e temeva per la propria incolumità e per quella di sua madre, Gabriela. Quella denuncia, però, nonostante la normativa in tema di codice rosso, fu protocollata dalla procura di Modena il 4 gennaio del 2022: oltre un mese dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il femminicidio di Gabriela Trandafir e della figlia, la denuncia sottovalutata: «Diceva che ce l'avrebbe fatta pagare» - Il racconto di Renata, uccisa con la madre dal patrigno Salvatore Montefusco, quando si presentò all'Arma nel novembre 2021. corrieredibologna.corriere.it scrive
Renata Trandafir e la madre Gabriela uccise a fucilate, il Codice rosso arrivò un mese dopo: carabiniere a giudizio - Era il 29 novembre del 2021, la data in cui Renata Trandafir, 22 anni, si presentà dai carabinieri di Castelfrando Emilia per denunciare le violenze del patrigno, ... Segnala msn.com