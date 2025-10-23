"Ho il timore che possa concretizzare le minacce: dammi due mesi e vi farò pagare il conto a entrambe, ci ha detto. Chiedo che venga allontanato da casa: lo reputo una persona molto pericolosa e temo per la mia incolumità e quella di mia madre". Era il 29 novembre del 2021 quando la giovane Renata Trandafir, 22 anni, si presentava in caserma, a Castelfranco Emilia, nel Modenese, per denunciare il patrigno. Aveva paura dell’uomo e temeva per la propria incolumità e per quella di sua madre, Gabriela. Quella denuncia, però, nonostante la normativa in tema di codice rosso, fu protocollata dalla procura di Modena il 4 gennaio del 2022: oltre un mese dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madre e figlia uccise. Nuovo colpo di scena. Due allarmi ignorati