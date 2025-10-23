Made in Italy sotto attacco | il Forum di Venezia chiama a una visione europea unitaria

Nel cuore della splendida cornice veneziana si è svolta la quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, un appuntamento ormai imprescindibile per il sistema moda italiano ed europeo. Un momento di confronto fondamentale per affrontare con un approccio condiviso le difficoltà e le sfide che stanno minacciando il tessuto produttivo del Made in Italy, una filiera di eccellenza che rappresenta la seconda industria manifatturiera del nostro Paese. Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, ha richiamato con forza l’attenzione sulle pressioni che gravano sul settore: un export che segna un preoccupante calo, mentre le importazioni crescono vertiginosamente, soprattutto dalla Cina. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

