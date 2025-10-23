Made in Italy | eccellenza artigiana e tecnologia le cravatte di Comella vanno oltre i dazi

(Adnkronos) – Il made in Italy di alta gamma che sfida i dazi Usa e le turbolenze dei mercati puntando sulla qualità e l'equilibrio tra tradizione e innovazione, mettendo al centro del progetto l'artigianalità. E' l'obiettivo 'Comella dal 1963', sartoria che da Aversa in provincia di Caserta porta avanti la tradizione di creazioni su misura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

