Maddie McCann il super sospettato Christian Brueckner vive in una tenda in un parco pubblico sorvegliato dalla polizia per proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo

Un uomo braccato, che dorme in una tenda in un parco di Kiel, nel nord della Germania. Non si tratta di un senzatetto qualunque, ma di Christian Brueckner, l’uomo che i procuratori tedeschi ritengono responsabile del rapimento e dell’omicidio della piccola Madeleine McCann. Brueckner, 48 anni, è stato rilasciato il 17 settembre scorso dopo aver scontato una pena per reati separati di stupro. Ma da quel giorno, come documentato dalla rivista tedesca Der Spiegel e ripreso dai tabloid britannici, la sua vita è diventata un tentativo costante di sfuggire alla rabbia pubblica, protetto costantemente da due agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maddie McCann, il super sospettato Christian Brueckner “vive in una tenda in un parco pubblico, sorvegliato dalla polizia per proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo”

