Due su due in trasferta per l’ ATM Macerata. Dopo il successo ad Albinea e il passo falso casalingo contro il TC Bisenzio di Prato, i marchigiani hanno confermato il loro ottimo momento lontano dalle mura amiche, imponendosi con un nettissimo 6-0 sul TC Alghero nella terza giornata del campionato di Serie A2 maschile. Una prestazione maiuscola quella della squadra guidata dal presidente Fabiano Tombolini. Dopo il successo di Albinea, ecco il pieno anche in Sardegna: sei match, sei vittorie. Un bottino che conferma la crescita del gruppo e la capacità di reagire alla sconfitta iniziale contro Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Macerata, la cavalcata dell’Atm non si ferma