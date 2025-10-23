Ma vi sembra normale? | la polizia sfonda i muri Famiglie con minori sfrattate
"Siete pazzi". "Ma vi sembra normale?". Urla e momenti di tensione per uno sfratto avvenuto nel giro di poche ore a Bologna. Tanto che per entrare far in casa le forze dell'ordine sono stati sfondati addirittura i muri.I muri sfondati per fare spazio a un B&BLa vicenda è avvenuta a Bologna, in. 🔗 Leggi su Today.it
