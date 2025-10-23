Ma cosa ha regalato Nino Tronchetti Provera a Michelle Hunziker? Vale 14 milioni di euro

Il settimanale “Oggi” spiega che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono incontrati casualmente, qualche mese fa, e per la prima volta proprio in una agenzia immobiliare, perché entrambi alla ricerca di un appartamento. Proprio in quell’occasione i due si innamorarono dello stesso immobile di pregio a due passi da piazza San Babila, a Milano ovviamente, dove entrambi risiedono. Ebbene: quale miglior idea se non quello di comprarlo insieme? Così è stato. Tronchetti Provera ha acquistato l’intera palazzina dal valore di 14 milioni di euro con un grande giardino uso esclusivo! Un regalo importante che potrebbe portare la coppia verso la convivenza e una relazione ancora più solida, insomma, un vero nido d’amore per i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

