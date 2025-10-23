Ma cosa… Camilla a Roma con re Carlo per papa Leone XIV | il dettaglio di look subito notato
C’è un modo tutto suo, inconfondibile, con cui la regina Camilla riesce a fondere il rigore del protocollo con una vena personale di teatralità. Lo ha dimostrato ancora una volta durante la storica udienza concessa da Papa Leone XIV, dove l’etichetta vaticana ha incontrato l’eleganza di corte britannica. Ma, più che l’incontro in sé, a far parlare il mondo è stato il suo look: un velo nero lungo e impalpabile, che ha trasformato un gesto di rispetto in un piccolo evento di moda globale. L’appuntamento in Vaticano tra re Carlo e la regina Camilla era carico di significato istituzionale e spirituale, e ogni dettaglio dell’abbigliamento della sovrana è stato pensato per aderire scrupolosamente al cerimoniale riservato alle regine non cattoliche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
