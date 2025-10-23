Ma cosa… Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone | tutti notano un dettaglio

"Ma cosa.". Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio – Quando la regina Camilla arriva in Vaticano, non è mai solo questione di protocollo. Anche questa volta, all'udienza con Papa Leone XIV, la sovrana inglese ha saputo mescolare l'austerità vaticana con una dose di spettacolo degna di una première sul red carpet. Ma a far impazzire i social non è stato solo l'incontro: il vero protagonista è stato il velo nero, lungo e leggerissimo, che ha trasformato una semplice visita ufficiale in un vero e proprio evento fashion internazionale. "Ma cosa.". Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio.

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero. Pace e povertà tra i temi - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Secondo ilmessaggero.it

Re Carlo e Camilla a Roma: visita di Stato in Vaticano - Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Città del Vaticano per una visita di Stato di due giorni volta a rafforzare i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana, cinque secoli ... Lo riporta tg24.sky.it

Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Secondo tg24.sky.it