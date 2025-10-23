Ma allora è lui! Amici 25 il retroscena sul chiacchierato concorrente
È uno dei volti più commentati di Amici 25 e il suo percorso nella scuola non è stato lineare: talento evidente, carattere deciso e qualche scossone in classifica hanno acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Nel serale di Canale 5 il giovane artista si è ritagliato spazio a forza di provini riusciti e di prove complicate, tra esibizioni che hanno convinto e altre meno, mentre i social scandagliano ogni dettaglio delle sue performance e delle scelte dei professori. Prima di approdare nel talent, il cantante non era un volto del tutto nuovo per il pubblico televisivo. Giovanissimo, aveva già fatto capolino in prima serata su Rai 1 a I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus, mostrando disinvoltura davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
? OMICIDIO TAORMINA, I RETROSCENA | Maranzano e gli amici, dalla confessione alla pista che porta ai complici: può scattare altro arresto? leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/15/omicidio-taormina-maranzano-e-gli-amici-dalla-confessione-alla-pista - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Irama e Chiamamifaro tra gli ospiti in studio - È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Come scrive msn.com
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5. Riporta msn.com
Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25 ha già partecipato a un programma tv?/ Web: “Ecco dove l’abbiamo vista” - Maria Rosaria Dalmonte è la nuova concorrente di Amici 25, e come al solito ai fan che seguono ... Da ilsussidiario.net