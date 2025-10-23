Ma allora è lui! Amici 25 il retroscena sul chiacchierato concorrente

È uno dei volti più commentati di Amici 25 e il suo percorso nella scuola non è stato lineare: talento evidente, carattere deciso e qualche scossone in classifica hanno acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Nel serale di Canale 5 il giovane artista si è ritagliato spazio a forza di provini riusciti e di prove complicate, tra esibizioni che hanno convinto e altre meno, mentre i social scandagliano ogni dettaglio delle sue performance e delle scelte dei professori. Prima di approdare nel talent, il cantante non era un volto del tutto nuovo per il pubblico televisivo. Giovanissimo, aveva già fatto capolino in prima serata su Rai 1 a I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus, mostrando disinvoltura davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it