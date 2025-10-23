Ma alle primarie ci saranno Conte Schlein e Salis?

Le elezioni politiche non sono esattamente dietro l’angolo (si vota nel 2027, salvo sorprese). Ma nel Campo Largo, o come si chiamerà nei prossimi mesi, la selva di aspiranti leader dell’opposizione è in aumento. Al punto tale che viene da chiedersi come sarà risolta la questione della leadership. La via principale potrebbe essere quella delle primarie, come già avvenuto in passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ma alle primarie ci saranno Conte, Schlein e Salis?

#Conte è il favorito delle prossime primarie del centrosinistra, che per la prima volta saranno primarie vere. Mentre #Schlein si occupava solo del perimetro della coalizione, l'egemonia su contenuti e linguaggio veniva appaltata a #M5s @HuffPostItalia - X Vai su X

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo: al via con le Scuole Primarie il Progetto finanziato dall’ Unione Europea “Ewaster” per Educare al Riciclo dei Rifiuti Elettronici Il Presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica che - facebook.com Vai su Facebook

Il doppio nodo per l’alleanza Conte e Schlein: cosa può cambiare tutto - Conte e Schlein ancora lontani da un’intesa chiara su leadership e regole condivise. Si legge su newsmondo.it

Le primarie del campo largo? Conte doppia Schlein, il sondaggio che rovina la festa al Pd - Una doccia gelata, per di più a distanza di poche ore dal brindisi sulle rive dell’Arno. Scrive iltempo.it

Sondaggi politici 2025/ Primarie campo largo, choc Pd: Conte batte Schlein. Silvia Salis -4% dalla leader Dem - Regionali preoccupano il Pd di Schlein: futuro del campo largo con Conte "favorito". Segnala ilsussidiario.net