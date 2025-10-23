Ma alle primarie ci saranno Conte Schlein e Salis?

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni politiche non sono esattamente dietro l’angolo (si vota nel 2027, salvo sorprese). Ma nel Campo Largo, o come si chiamerà nei prossimi mesi, la selva di aspiranti leader dell’opposizione è in aumento. Al punto tale che viene da chiedersi come sarà risolta la questione della leadership. La via principale potrebbe essere quella delle primarie, come già avvenuto in passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ma alle primarie ci saranno conte schlein e salis

© Quotidiano.net - Ma alle primarie ci saranno Conte, Schlein e Salis?

Altre letture consigliate

primarie saranno conte schleinIl doppio nodo per l’alleanza Conte e Schlein: cosa può cambiare tutto - Conte e Schlein ancora lontani da un’intesa chiara su leadership e regole condivise. Si legge su newsmondo.it

primarie saranno conte schleinLe primarie del campo largo? Conte doppia Schlein, il sondaggio che rovina la festa al Pd - Una doccia gelata, per di più a distanza di poche ore dal brindisi sulle rive dell’Arno. Scrive iltempo.it

primarie saranno conte schleinSondaggi politici 2025/ Primarie campo largo, choc Pd: Conte batte Schlein. Silvia Salis -4% dalla leader Dem - Regionali preoccupano il Pd di Schlein: futuro del campo largo con Conte "favorito". Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Primarie Saranno Conte Schlein