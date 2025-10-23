M5S | Conte ' non va tutto bene servono correzioni e miglioramenti'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Nel M5S "non va tutto bene. Dobbiamo intervenire con correzioni e miglioramenti. I gruppi territoriali hanno bisogno dei finanziamenti. E poi non tutti i gruppi lavorano bene, alcuni gruppi si chiudono in sè stessi. Faremo queste e tante altre riflessioni". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

