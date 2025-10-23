M5s Conte | Non siamo alleati con il Pd
In una diretta sui social, Giuseppe Conte ha tracciato la linea del Movimento 5 Stelle alla vigilia del voto online per il rinnovo della sua carica da presidente. «Da Nova sono venute indicazioni forti per caratterizzare la nostra scomodità. Siamo progressisti indipendenti», ha affermato, sottolineando che «il posizionamento è chiaro, non lo possiamo più mettere in discussione. Siamo collocati in un’area progressista, ma indipendente. Perché se non sei indipendente non sei più scomodo». L’ex premier ha ribadito che il Movimento non è alleato con il Partito Democratico: «Lo saremo se e quando riusciremo a definire un programma di forte impronta progressista, con le politiche su immigrazione, sicurezza, con la politica estera. 🔗 Leggi su Lettera43.it
