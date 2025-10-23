Lynk & Co ambizioni e novità | così sta costruendo il proprio futuro

Interviste al Ceo del brand, Nicolas López Appelgren, e al vicepresidente per strategia, prodotto e offerta, David Green, per parlare di presente e futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lynk & Co, ambizioni e novità: così sta costruendo il proprio futuro

Quale ventata di novità porta Lynk & Co? - Interviste al Ceo del brand, Nicolas López Appelgren, e al vicepresidente per strategia, prodotto e offerta, David Green, per parlare di presente e futuro ... msn.com scrive

Lynk & Co: inaugurato il primo store in Italia - Per avere conferma sull'approccio innovativo alla mobilità di Lynk & Co basta dare uno sguardo al suo primo store inaugurato in questi giorni in Italia, nella centralissima via del Corso a Roma. Scrive ansa.it

Lynk &amp; Co. 08 - 08 è l'ultimo modello arrivato del brand cinese appartenete al gruppo Geely Già alla ribalta da noi con il suv 01, ha da poco annunciato il nuovo modello 08 che potrebbe essere ... Lo riporta ilsole24ore.com