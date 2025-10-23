LVMH vuole vendere la sua quota di Fenty Beauty?
Quattro persone vicine al colosso del lusso LVMH sostengono che il gruppo voglia vendere la sua quota del 50% di Fenty Beauty, che divide con Rihanna. Ancora la notizia non è confermata da nessuna delle due parti, e ovviamente non conosciamo i dettagli dell’operazione (se mai ci sarà). Addirittura, il colosso del lusso (ma anche la banca d’investimento Evercore), si è rifiutata di commentare la notizia. LVMH starebbe pensando di vendere il suo 50% di Fenty Beauty. Nel 2017 la popstar di fama mondiale Rihanna (al secolo Robyn Rihanna Fenty: dal suo cognome nasce il nome del brand) ha lanciato Fenty Beauty con il supporto di Kendo Brands. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
