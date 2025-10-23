Lutto per don Luigi Fabbri è morto il padre Nazzareno

Lutto per don Luigi Fabbri, vicario generale del vescovo di Viterbo. È morto all'età di 78 anni il padre Nazzareno. La comunità diocesana e i fedeli si stanno stringendo in queste ore attorno a don Luigi, alla madre e ai familiari, esprimendo profonda vicinanza e affetto. I funerali sono fissati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

