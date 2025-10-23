Lutto nella moda italiana addio all’imprenditore famosissimo | il suo marchio ha fatto la storia

Caffeinamagazine.it | 23 ott 2025

Una notizia che lascia senza parole e scuote il cuore di chiunque abbia almeno una volta incrociato il suo nome sulle etichette dei collant o dei capi più iconici. C’è un vuoto che si sente, anche se non lo si conosceva di persona: dietro certi marchi, ci sono storie che profumano di casa e ricordi. Nel silenzio di una giornata che sembrava come tante, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: una figura storica dell’industria italiana si è spenta, lasciando un’eredità che va oltre il tessile. Dietro ogni paio di calze, dietro ogni dettaglio che ci ha accompagnato negli anni, c’era la visione di un uomo capace di trasformare una passione in un impero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

lutto moda italiana addioAddio a Nerino Grassi, l’imprenditore che fece grande la Golden Lady - Si è spento ieri sera Nerino Grassi, imprenditore visionario e fondatore del celebre marchio Golden Lady. Secondo vocedimantova.it

lutto moda italiana addioUn malore improvviso lo ha stroncato: addio al re delle scarpe - La notizia si è rapidamente diffusa suscitando commozione e cordoglio nel mondo del lusso e della moda italiana. Si legge su donnaglamour.it

lutto moda italiana addioAddio a Cesare Paciotti, il "re" della scarpa. I suoi tacchi a stiletto famosi in tutto il mondo - Aveva 67 anni, è stato stroncato da un malore mentre era in casa. today.it scrive

