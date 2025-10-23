Lutto nel Rotary Chieti per la scomparsa di Vincenzo Ancona è stato uno dei padri fondatori

Il Rotary club piange la scomparsa di Vincenzo Ancona, uno dei padri fondatori del Rotary club Chieti ovest nel 2002.L'imprenditore è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 22 ottobre all'età di 86 anni. Del club aveva ricoperto la carica di presidente nell'anno 2007-2008.Il presidente, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

+++CALCIO MATERANO IN LUTTO, SI È SPENTO IL CENTROCAMPISTA DEL FC MATERA PINUCCIO GALATI+++ https://www.sassilive.it/sport/calcio/calcio-materano-in-lutto-si-e-spento-il-centrocampista-del-fc-matera-pinuccio-galati/ - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per la scomparsa di Daniele Batosti, agronomo giramondo con l’amore per il calcio. Aveva 43 anni - Monsummano Terme, 22 agosto 2025 – Un viavai continuo di amici e parenti ieri pomeriggio ha scandito le ore alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza a Monsummano. Come scrive lanazione.it

Monteprandone in lutto, Mauro "Matorra" Marzetti muore a 51 anni stroncato da un malore nella notte - L’uomo, 51 anni, è stato stroncato da un malore improvviso nella notte, nella sua abitazione ... Riporta corriereadriatico.it