Lusciano rissa fuori noto bar | 47enne di Trentola in ospedale Cinque denunciati
Si sono conclusi nella mattinata di oggi gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, nel casertano, in merito a un episodio di violenza avvenuto lo scorso 3 ottobre in Piazza Vittoria, nei pressi di un noto bar. Lusciano, rissa all’esterno di noto bar: 47enne di Trentola in ospedale. Cinque denunciati Secondo quanto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
